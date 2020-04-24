Латвия отметит 9 Мая запретом всех символов Победы и шествия Бессмертного полка

Под завесой коронавируса Сейм Латвии 23 апреля в третьем окончательном чтении принял поправки к закону о безопасности общественных развлекательных и праздничных мероприятий, запретив ношение советской военной формы и использование военных символов (погон, кокард, медалей и орденов), приравняв это все к нацистской атрибутике.

Такое ощущение, что сделано это специально незадолго до 9 Мая и в год 75-летия Победы над нацистской Германией и ее союзниками. Так в каком же стане числят себя латвийские парламентарии — среди победителей или проигравших? Об этом корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с директором Института европейских исследований Александром Гапоненко.

Напомним, что 66-летний профессор и доктор экономики за свою правозащитную деятельность и посты в Facebook в 2018 году отсидел 4 месяца в Рижском централе во время предварительного следствия по одному из инкриминируемых ему дел. Служба госбезопасности Латвии обвинила ученого, автора множества исторических исследований о русских в Балтии в разжигании национальной розни и в деятельности, направленной против Латвии в пользу иностранного государства (читай — России).

«Определитесь, депутаты, в чьих окопах сражались ваши предки и на чьей вы стороне»

Одобренные в Латвии поправки — это переписывание истории. Точно такое же случилось в Европарламенте 19 сентября 2019 года, когда была принята резолюция, приравнявшая СССР к нацистской Германии. Тогда страну обвинили в развязывании Второй мировой войны, соглашается с корреспондентом ФАН Александр Гапоненко.

В этом году 9 Мая в Латвии массово отметить не удастся, так как до 12 мая из-за коронавируса в республике продлен режим ЧС. Но в будущем во время шествий Бессмертного полка даже пилотку надеть будет нельзя, не говоря уже о том, чтобы появиться у памятника советским воинам-освободителям в Риге или в других городах Латвии в советской форме и с медалями на груди.

«Эти поправки уже вторые, — напоминает Александр Владимирович. — Первые были связаны с запретами звезды, флага СССР и герба. Теперь же запрещено абсолютно все советское».

Таким образом, запрещая форму победителей, законодатели Латвии, если исходить из логики происходящего, причисляют себя и своих предков к тем, кто сражался по другую сторону окопов. Недаром же министр обороны ЛР вслед за президентом и спикером Сейма призывал в сентябре того же 2019 года гордиться воинами двух дивизий Латышского добровольческого легиона СС. Шествия в честь бойцов 15-й и 19-й латвийских гренадерских дивизий Waffen SS в центре Риги стали непременным атрибутом общественно-политической жизни республики.

Впрочем, ношение нацистской формы в Латвии тоже запретили, устроив этакую операцию прикрытия, замечает Александр Гапоненко.

«Это желание переписать историю направлено на пересмотр итогов Второй мировой войны, решений Нюрнбергского трибунала, который однозначно определил, кто виноват, и что его решения не подлежат пересмотру», — подчеркивает собеседник ФАН.

Если все же переписываете историю, выходя из рядов победителей и перемещаясь в строй проигравших, то будьте тогда готовы и к тому, что придется платить репарации, отвечать за геноцид, который осуществляли ваши каратели и полицейские батальоны, отмечает ученый.

«Так что вы уж определитесь, в каком вы лагере», — призывает Александр Гапоненко.

«Еще придется извиняться, а то и отвечать…»

«В войне символов, которая сейчас ведется, следующий шаг — пойти по пути стран гитлеровской коалиции и ввести нашивки для инакомыслящих и инородцев. В Сербии, например, были нашивки с буквами «S» и «P» — серб, православный… Ведь это из той логики: это запретим, а то — введем», — алармистски размышляет профессор.

Хотя еще десяток лет назад сложно было представить, что форму советских воинов-победителей запретят, а русские школы переведут лишь на госязык обучения. А ведь в «клятое» советское «оккупантское» время никто латышские школы в республике не закрывал. Более того, произведения национальных поэтов и прозаиков переводились на языки всех народов СССР и наоборот, а национальные праздники песни и танцев собирали куда больше участников и зрителей, чем сейчас.

Не могли мы представить и другое кощунство: что в освобожденных от нацистов странах, где погибли сотни тысяч советских солдат, станут рушить памятники, установленные в честь освободителей. Правда, в последнее время отношение к подобным выходкам в России резко изменилось. Теперь осквернение монументов советским солдатам, их снос и любой другой вандализм подпадают под конкретные статьи уголовного кодекса РФ, и виновники должны будут ответить за свои действия. Потому и в Чехии сейчас те, кто сносил памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, испугались по полной. Инициатор сноса — староста пражского «шестого» района Ондржей Коларж, глумившийся над памятником (мол, был Конев без маски во время пандемии коронавируса), взят под охрану. Заодно чешская полиция приставила охрану и к старосте другого района, как и к мэру Праги. Местные СМИ смакуют фейки о якобы «переброске офицеров российских спецслужб в Европу»…

А весь сыр-бор поднялся после того, как в России было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника Коневу в Праге. Отныне русофобам и прочим реваншистам в разных странах прежде, чем вытворить нечто подобное, следует очень хорошенько подумать. Однако в отношении некоторых отъявленных популистов, каким является и один из авторов принятых поправок к закону — председатель парламентской комиссии по правам человека и связям с общественностью Артусс Кайминьш, — возникают большие сомнения в их мыслительных способностях. Данный депутат Сейма печально известен своими алкогольными скандалами, пожаром в собственной квартире, во время которого он получил серьезные ожоги, автоаварией и разборками в развлекательных заведениях.