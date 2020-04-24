Спасенный из замерзшей лужи щенок обрел хозяев. ФАН-ТВ

Трагическая история со счастливым концом приключилась в жизни собаки Вари. В феврале сотрудница АЗС обнаружила примерзшего к луже щенка со сломанной задней лапкой недалеко от заправочной станции. Оказалось, собачку сбила машина, и несколько дней она пролежала без движения. Первую помощь щенку оказали ветеринары из Сызрани. Потом волонтеры привезли маленькую Варю в крайне тяжелом состоянии в ветеринарную клинику в Самаре для проведения операции.

«В нашей клинике Варечка долго находилась на лечении, где была сделана операция остеосинтез, собрали лапку на пластину. В дальнейшем Варя реабилитировалась. На днях выполнена лапароскопическая кастрация, так что можно отдавать Варю владельцам. Ее ждет счастливая дальнейшая жизнь», — уверена врач ветеринарной клиники «БениВЕТ» Жанна Бендюк.

Поначалу Варя избегала общения с людьми. Но волонтеры и врачи отнеслись к ней с такой любовью и заботой, что щенок потихоньку доверился окружающим. Тогда же нашлась и будущая хозяйка Вари: женщина из Сызрани решила забрать щенка и подарить ему новую счастливую жизнь. После продолжительного лечения Варю выписали из клиники, и сейчас она в новом доме в тепле и уюте.