Скворцова не смогла назвать депутатам сроки выхода на плато по коронавирусу

Москва, 24 апреля. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова не смогла озвучить сроки выхода на плато по коронавирусу в России во время видеосовещания с депутатами Госдумы РФ. Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

«Самый главный тезис по поводу пандемии, сроков — все будет зависеть от ситуации, от того, как она будет развиваться», — подчеркнул депутат.

Шхагошев напомнил, что статистика постоянно меняется — сначала цифры обнадеживают, но затем число новых случаев опять увеличивается. В ходе совещания депутаты отметили, что сейчас наблюдается смещение в сторону регионов.

«Конечно, обсуждался опыт как Москвы, так и отдельных регионов. Точно сказать не взялась даже Вероника Игоревна — когда у нас будет тот самый выход на плато, о котором мы говорим, и тот самый пик», — сообщил заместитель председателя.

По его словам, пока не созданы вакцина или лекарство от коронавируса, сдержать распространение инфекции могут только меры по самоизоляции.