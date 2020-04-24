Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Саррадж отказался содействовать в ужесточении контроля оружейного эмбарго ООН

387
0 Оставить комментарий

Саррадж отказался содействовать в ужесточении контроля оружейного эмбарго ООН

Главарь террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил об отказе соблюдать операцию Евросоюза IRINI, призванную ужесточить контроль над соблюдением запрета на поставки оружия в Ливию. 

Файез Саррадж направил Совету Безопасности ООН официальное письмо, в котором подчеркнул, что командование ПНС не выполняет положения европейской операции IRINI, добавив, что его правительство не провело никаких консультаций по этому вопросу. По его словам, IRINI не включает в себя мониторинг всех границ и всего воздушного пространства Ливии. 

«Доводим до вашего сведения о протесте руководства ПНС против плана ЕС о проведении операции по контролю за эмбарго на поставки оружия», — говорится в письме. 

Саррадж отказался содействовать в ужесточении контроля оружейного эмбарго ООН

Саррадж заявил, что Европейский союз встал на сторону «агрессора», а не на сторону «жертвы», тем самым помогая «нападающему» сжать горло ПНС.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин подчеркнул, что главарь ПНС делает громкие заявления, пытаясь привлечь к себе внимание европейского сообщества. 

«Прежде всего надо учитывать, что Саррадж ищет методы противостояния ЛНА, авторитету [Халифы] Хафтара. Дело в том, что поддержка ЛНА весьма значительна среди населения Ливии, это ощущается и в мире. Естественно, что в такой ситуации нужны громкие заявления, потому что ПНС поддерживает Евросоюз и европейские государства, заинтересованные получать определенные экономические выгоды с продажи нефти. Конечно, ЕС в качестве политического шага накладывает эмбарго на вооружения, чтобы декларировать прежде всего мировые действия со стороны европейских государств на ливийской земле», — пояснил Кошкин. 

Собеседник ФАН добавил — в самой Ливии в поддержку Сарраджа в основном выступают различные радикалы и экстремисты, тогда как сами ливийцы давно выбрали сторону Хафтара. 

«Но дело в том, что серых схем попадания в Ливию оружия и боевиков очень много. Турция, которая поддерживает ПНС, снабжает его прокси-войсками. В этой ситуации мы видим такой рассольник террористов, радикалов, несогласных разных мастей, которые поддерживают Сарраджа, официальный курс ПНС. Тем более, что ООН, государства Европы декларировали эту поддержку. А само население не согласно, и вот это противоречие довольно ярко выражается, в том числе и в подобного рода заявлениях, которые пытается сделать Саррадж, привлекая внимание к себе и ПНС», — заключил эксперт. 

Новости партнеров

Новости партнеров