Сирия, 24 апреля. На востоке провинции Даръа неизвестные подбросили гранату в дом сирийского военнослужащего. Боевики «Сирийской национальной армии» похитили четырех человек в Хасаке с целью получения выкупа. «Хайят Тахрир аш-Шам» вывезла десятки исторических ценностей, украденных с мест археологических раскопок в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вывезла из Сирии контрабандным путем десятки исторических ценностей, похищенных с места археологических раскопок.

«Сирийская национальная армия» (СНА): похитила четырех мирных жителей на севере Хасаки.

«Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1): подозреваются в нападении на конвой «Демократических сил Сирии» в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Как сообщает РИА Новости, десятки ювелирных изделий, реликвии и исторические ценностей были выведены из древнего города Эбла, расположенного в 53 километрах от города Алеппо. Со слов директора департамента культуры провинции Хама Хазера Айлюля, тренировочный лагерь «Хайят Тахрир аш-Шам» был расположен на месте бывших археологических раскопок. Позднее боевики контрабандным путем вывезли из Сирии награбленные ценности.

Подконтрольные Турции вооруженные группировки также расхищают курганы на севере Алеппо. В районе древнего города Африн боевики «Сирийской национальной армии» разрушили несколько церквей с древними мозаиками, фрагменты которых позднее были вывезены в Турцию. Дальнейшая судьба исторических ценностей неизвестна, эксперты предполагают, что вывезенные реликвии будут проданы на «черных» и «серых» рынках, так как экстремисты тесно сотрудничают с контрабандистами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Колонна автоцистерн, принадлежавших «Демократическим силам Сирии» была атакована неизвестными. Как сообщает новостной медиаресурс Baladi News, несколько цистерн с сырой нефтью в результате обстрела загорелись. После нападения боевики провели рейд в ближайших поселениях Хашам и Аль-Эзба, арестовав несколько беженцев. Сутками ранее в городе Шхиль группа неизвестных вооруженных лиц совершила покушение на главу министерства топлива и ресурсов, который тесно сотрудничал с SDF. Курдские боевики приписывают нападение на конвой и покушение на главу террористам «Исламского государства», которые продолжают подпольную деятельность в зонах их оккупации. По информации источника, «спящие ячейки» ИГ регулярно совершают нападения на нефтегазовые объекты в зонах контроля SDF и сил международной коалиции.

Провинция Даръа

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) на востоке Даръа «спящие ячейки» боевиков в очередной раз совершили нападение на военнослужащего сирийской армии. По данным местного источника SOHR, неизвестные боевики подбросили гранату в жилой дом в городе Тафас. Жертв среди гражданских удалось избежать, взрыв нанес только материальный ущерб. Источник предполагает, что попытка покушения была совершена на главу семейства — тот вступил в ряды сирийской армии. Таким образом общее количество нападений «спящих ячеек» на севере Сирии выросло до 418 с июня 2019 года. При них пострадали 256 человек, из которых 51 являются мирными жителями. Пострадало 137 представителей официальной власти, членов сил безопасности и бойцов проправительственных формирований.

Провинция Хасака

Как передает агентство Jisr TV, у города Абу-Расин был замечен совместный российско-турецкий патруль военной полиции.

Источники SOHR сообщают, что поддерживаемая Анкарой «Сирийская национальная армия» похитила четырех мирных жителей из деревни Катуф к западу от города Рас аль-Эйн. Ранее источник сообщали о неоднократных случаях похищения мирных жителей в подконтрольных СНА зонах. Боевики выдвигают требования о выкупе к семьям похищенных, в случае, если они не получают деньги, они избавляются от заложников.

1 Организация запрещена на территории РФ.