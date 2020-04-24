Ученые из Испании сделали сенсационное заявление о коронавирусе

Мадрид, 24 апреля. Коронавирус нового типа циркулировал по Испании уже в середине февраля. Такое сенсационное заявление сделали местные ученые по итогам исследования.

Специалисты хотели выяснить, как коронавирус попал на территорию страны и каким образом возник испанский штамм. Они изучили биоматериал большого количества инфицированных, а затем сделали предварительный вывод.

«Результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля, и исключают наличие нулевого пациента», — рассказали ученые.

Они считают, что инфекция могла проникнуть в Испанию 15 различными путями, в том числе из КНР и Европы.

При этом эксперты в ходе анализа узнали, что шанхайский тип коронавируса попал на территорию Испании вовсе не через Китай. Оказалось, что массовый всплеск заражения раньше всего произошел в Валенсии, инфекцию завезли туда футболисты и болельщики. Такой вывод подтверждает заявление мэра итальянского города Бергамо Джорджио Гори: на матче Лиги чемпионов 19 февраля могли заболеть десятки тысяч фанатов, тогда еще никто не знал многого о вирусе.

Напомним, впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. COVID-19 унес жизни уже более 192 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Испания стала одной из наиболее пострадавших от инфекции стран. Она уступает по числу заболевших только США — в Америке зафиксировано свыше 886 тысяч случаев заражения.