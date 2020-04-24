Дима Билан признался, что состоит в отношениях

Москва, 24 апреля. Популярный российский певец Дима Билан эмоционально отреагировал на замечание одного из поклонников, что ему пора жениться. Артист признался, что уже давно состоит в отношениях.

Поп-исполнитель опубликовал в своем профиле в Instagram фотографию, сделанную, судя по всему, на парковке магазина. По словам артиста, он закупился в супермаркете на неделею, к тому же приобрел рассаду.

Один из фолловеров отметил, что Билан хозяйственный мужчина, и ему пора бы уже жениться.

Певец не сдержался и ответил поклоннику. Артист заявил, что штамп в паспорте ничего не значит для него, и призвал интернет-пользователей не переживать по поводу его личной жизни. По его словам, на личном фронте у него все отлично.

«Я был не собой несколько лет! Два года как заново нашел себя! И в постоянных отношениях уже давно! Не делайте из меня страдальца! Я счастливый человек», — написал 38-летний певец в комментариях в ответ на сообщение фаната.

Поклонники только обрадовались за любимого исполнителя и пожелали ему счастья.

Знаменитый певец старается держать свою личную жизнь в секрете. Ему приписывали романы со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Раньше артист встречался с моделью Еленой Кулецкой, ходили слухи, что пара официально оформит свои отношения, но до свадьбы дело так и не дошло.