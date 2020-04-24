В России зарегистрировано 355 очагов коронавирусной инфекции

Москва, 24 апреля. В России выявлено 355 очагов коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«На сегодняшний день зарегистрировано 355 эпидемических очагов», — сказала она.

Попова отметила, что за последнюю неделю доля пациентов с COVID-19 без видимых симптомов увеличилась до 52%. Таких носителей вируса она назвала «инфицированными», а не больными.

Глава Роспотребнадзора заверила, что ситуация в стране на сегодняшний день развивается «в позитивном направлении».

За последние сутки в России зарегистрировано 5849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 68 622. Наибольшее число заразившихся в Москве, Московской области и Петербурге.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что 1,3 тысячи больных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.