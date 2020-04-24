Малинкович отреагировал на скандал с участием главы башкирского отделения КПРФ

Руководитель башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин оказался в центре скандала из-за недостоверной декларации о доходах. Закон равен для представителей всех партий, и с подобными инцидентами нужно бороться — так считает первый секретарь Санкт-Петербургского городского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Об этом он рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

Скандал в Башкирии

Лидер КПРФ в Башкирии Юнир Кутлугужин передал недостоверные данные о доходах за 2018 год. В инциденте пришлось разбираться парламенту Башкортостана. Как пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев, внутреннее расследование инициировали после обращения СМИ. Журналисты заявили, что размер доходов депутата, указанный на сайте парламента, не соответствует данным, которые Кутлугужин передал в период избирательной кампании.

«Юниру Кутлугужину указано на необходимость неукоснительного соблюдения обязанностей, предусмотренных законодательством в сфере противодействия коррупции и правилами депутатской этики», — цитирует слова Константина Толкачева Ufa.kp.ru.

Малинкович: Самым богатым в ЗакСе Петербурга является член КПРФ

Что такое декларация о доходах первый секретарь Санкт-Петербургского городского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович знает не понаслышке — опыт его работы депутатом составляет уже два десятилетия. В беседе с ФАН он прокомментировал скандал с представителем КПРФ в Башкирии.

«Здесь нужно смотреть: работает ли депутат на профессиональной основе — получает за это деньги, или он работает на общественных началах. Если депутат работает на общественных началах, какое отношение имеет законодательный орган, в котором он исполняет общественную нагрузку, к его доходам? Пусть этим занимается налоговая инспекция. Но если он там получает деньги, то, конечно, это нарушение, и за это нарушение он должен отвечать», — сказал Сергей Малинкович.

При этом, по его мнению, за декларациями представителей оппозиционных партий следят более пристально. Малинкович считает, что в процессе контроля за доходами народных избранников нужен более пристальный контроль.

«Закон для всех один. Наше алтайское отделение в свое время даже проводило акции протеста против недостоверных налоговых деклараций. Кто бы это ни был — неважно, какая партия», — добавил он.

Член «Коммунистов России» рассказал, как обстоят дела с налоговыми декларациями в Законодательном собрании Петербурга. Здесь вопросы, в очередной раз, вызывает декларация представителя КПРФ.

«Например, в Санкт-Петербурге самым богатым депутатом Законодательного собрания является депутат от КПРФ Рассудов. Он второй год подряд по итогам налоговых деклараций — самый богатый. Но он всегда согласен с властью, и к его декларациям никаких претензий нет никогда. Хотя совершенно ясно, что депутатская зарплата, хоть и неплохая в Петербурге, не столь велика. Его налоговая декларация многократно превышает доходы от этой зарплаты. Мне кажется, если мы хотим, чтобы у нас нормально работали контрольные институты, то нужно очень внимательно следить, чтобы под луч прожектора попадали депутаты не только от оппозиционных партий, а все. Очень хотелось бы, чтобы проверили, насколько верны декларации о доходах, которые сдают чиновники из исполнительной власти», — сказал Малинкович.

Депутаты сильно рискуют, подавая недостоверные декларации о доходах. Такое нарушение может обернуться для парламентария лишением мандата.

«Если декларация неверна, мы сдаем мандат сразу. Прокуратура на основании этой декларации лишит мандата. Но это должны решать избиратели: достоит депутат мандата или нет. Поэтому здесь все не так просто», — объяснил Сергей Малинкович.

Скандал с Грудининым опозорил всех коммунистов

Отметим, это не первый скандал, в центре которого оказываются деньги и представители КПРФ. В обществе еще помнят резонансную историю с Павлом Грудининым. В социальной сети «ВКонтакте» один из пользователей выложил открытое письмо к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с жалобой на олигарха.

«По поводу Грудинина разногласий, мне кажется, у российских граждан и различных политических сил, нет. Это олигарх, который купил себе статус кандидата в президенты. Об этом уже очень много раз говорилось. Очень жаль, что КПРФ выдвинула такого кандидата. Он так опозорил эту партию, а вместе с ней опозорил всех коммунистов. Но он понес наказание», — сказал Сергей Малинкович.

В феврале 2019 года совет депутатов подмосковного города Видное снял Грудинина с должности председателя на основании представления прокуратуры. КПРФ после смерти академика Жореса Алферова в марте направила в ЦИК документы о передаче депутатского мандата Грудинину, однако Центризбирком отказал.

В мае 2019 года Юрий Чайка, который на тот момент занимал должность генпрокурора России, сообщил, что представление прокурора о лишении депутатских полномочий Павла Грудинина в связи представленными им недостоверными сведениями об имуществе было обоснованным.