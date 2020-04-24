Путин призвал «подставить плечо» российскому автопрому

Москва, 24 апреля. Последствия эпидемии коронавируса, как и многие другие отрасли, остро ощущает российский автопром, и в нынешних условиях крайне важно подставить плечо отечественным производителям, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по развитию автомобильной промышленности.

По словам главы государства, в первой половине апреля у отдельных производителей почти остановились продажи, а это может обернуться рисками сокращения рабочих мест, падением зарплат.

Путин уточнил, что всего на сегодняшний день в российском автопроме занято около 300 тыс. человек. Кроме того, он обратил внимание, что на автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране.

«Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома. Подставить плечо производителям и прежде всего поддержать спрос на продукцию», — сказал глава государства.

Все это, по его мнению, позволит сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих.