Путин отметил заслуги ЦБ в подготовке банковского сектора к нынешним испытаниям

Москва, 24 апреля. Банковский сектор уверенно проходит сегодняшние испытания, что является заслугой Центрального банка РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

«Банковский сектор в целом подошел к сегодняшним испытаниям достаточно уверенно… Это в значительной степени заслуга Центрального банка», — пояснил глава государства.

Он также добавил, что деятельность ЦБ по оздоровлению банковского сектора вызывала много критики, однако сейчас мы видим, что он осуществлял правильную политику.

«Мы знаем, очень много критики было в отношение политики Центрального банка​​​. Вот сейчас мы понимаем, что Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях демонстрирует хорошее состояние», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что эпидемия коронавируса оказывает существенное влияние на деловую активность в России. При этом нынешняя ситуация более сложная, чем в период мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах.