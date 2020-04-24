Навальному напомнили, сколько умерший от COVID-19 депутат сделал для борьбы с коронавирусом

Москва, 24 апреля. Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в России) Алексей Навальный вновь оказался в центре скандала после того, как обрушился с критикой на власти, которые наградили посмертно погибшего от коронавируса депутата Мособлдумы Ивана Жукова.

Блогер, выступая на своем YouTube-шоу, интерпретировал награждение парламентария по-своему. Он решил, что Иван Жуков был удостоен знака «За доблесть и мужество» не за помощь избирателям во время эпидемии, а за то, что просто умер. В таком случае, рассуждает Навальный, награду должны получить все россияне, ставшие жертвой коронавируса.

Это заявление весьма удивило коллег Жукова, которые знали о его работе не понаслышке. Они пристыдили основателя ФБК за то, что тот рассуждает об умершем человеке, не имея ни малейшего представления о том, кем он был и что успел сделать.

Так, например, зампред Московской областной думы Лариса Лазутина напомнила, что Жуков один из первых организовал волонтерское движение в Ногинске, когда началась эпидемия.

«Хотелось бы, чтобы такие (критикующие. — Прим. ФАН) люди говорили о себе, о том, что они сделали для России, своего поселка, города, а не улыбались в эфир насмешливо, ничего в помощь людям не сделав. Это некрасиво с их стороны», — рассказала она в разговоре с телеканалом 360.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин в свою очередь отметил, что благодаря Жукову в Старой Купавне появилась школа и был достроен спортивный центр. Он также позаботился о местных дорогах, чистой воде и транспортной доступности.

