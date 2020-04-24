Курганские заключенные показали свою версию сказки о Колобке

Курган, 24 апреля. Заключенные исправительного учреждения Кургана создали пластилиновый мультфильм, который рассказывает о приключениях Колобка.

Главная тема мультфильма — борьба с вредными привычками. Как рассказали в пресс-службе УФСИН по Курганской области, психолог Наталья Москвина внедрила элементы арт-терапии в программу работы с осужденными.

Их версия русской народной сказки рассказывает о том, что происходит с людьми, оказавшимися в плохой компании.

«Колобок «покатился по наклонной», встречая на своем пути все зловещих персонажей с алкоголем и наркотиками», — отметили в УФСИН.

Пагубные привычки довели главного героя до преступления, после которого он оказался в тюрьме. Авторы решили, что Колобок не исправится, пока не отсидит 20 лет в колонии. В конце истории герой выходит на свободу, но понимает, что уже стар и никому не нужен.

По словам психолога, заключенные слепили всех героев мультфильма своими руками и отсняли все сцены. Во время эксперимента они сделали много важных выводов об ответственности за совершенное преступление, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что представители Русской православной церкви (РПЦ) передали заключенным Петербурга и Ленинградской области 2,5 тонны куличей на Пасху.