Историк объяснил перенос Дня окончания Второй мировой войны

Существуют две даты окончания Второй мировой войны — 2 и 3 сентября – и каждое государство вправе выбирать свою. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал историк Евгений Гурьев, комментируя закон о переносе Дня окончания Второй мировой.

Российский президент Владимир Путин подписал закон о корректировке даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Авторы закона в пояснительной записке отметили, что победа Советского союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.

Доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев рассказал, почему можно менять дату окончания Второй мировой войны.

«Существует две даты, и каждая страна вправе выбирать свою. Официально акт о капитуляции Японии, что стало окончанием боевых действий в ходе Второй мировой войны, был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» в токийском заливе в присутствии всех представителей всех объединенных наций. В СССР 3 сентября вышел указ президиума Верховного совета СССР, в котором говорилось об окончании Второй мировой войны. Каждая дата имеет право на свое существование. Мы ставим формальную точку внутри своей страны, ведь у нас есть даты 9 мая 1945 — подписание капитуляции Германии — и 27 июня — парад Победы на Красной площади в честь победы, но также у нас есть официальное заявление советского правительства об окончании Второй мировой войны, которое датировано 3 сентября. Это не отменят того, что эта война закончилась 2 сентября, а мы установили как памятную дату третье число. Большой исторической драмы или ошибочных решений в этом нет», — сказал Гурьев в беседе с ФАН.

В свою очередь, зампред Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что таким шагом восстанавливается историческая справедливость и память.

«Конечно, она имеет очень серьезное историческое значение, а также подчеркивает роль наших советских войск в победе над фашисткой Германией и милитаристской Японией. Я думаю, что это абсолютно правильное решение. Думаю, что наш народ в абсолютном большинстве понимает правильность и необходимость возращения к этой дате — 3 сентября — как дню окончания Второй мировой войны. Наши предки отстояли свободу и независимость нашей родины. Наш долг — восстановить историческую справедливость и преклониться перед предками, которые все это сделали», — заявил Швыткин.

Напомним, 2 сентября 1945 года Япония, участвовавшая во Второй мировой войне на стороне Германии, подписала Акт о безоговорочной капитуляции и приняла условия Потсдамской декларации. Согласно данному документу, Южные Курилы — острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — перешли СССР.