ФСБ задержала в Дагестане экстремиста, призывавшего к отказу от светских законов

Москва, 24 апреля. ФСБ задержала в Дагестане участника экстремистской религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ), который призывал к отказу от светских законов и занимался вербовкой. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России на территории Республики Дагестан задержан активный член запрещенного в России экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра», — рассказали в спецслужбе.

Задержанный пропагандировал радикальную идеологию, проводил вербовку и координировал в группировке деятельность новичков.

В ФСБ уточнили, что своих сторонников он призывал отвергать светские законы и институты гражданского общества, чтобы создать государство с радикальной формой религиозного правления.

Сотрудники спецслужб обнаружили по месту проживания мужчины семь экземпляров псевдорелигиозной литературы и электронные носители информации, в которых содержались материалы экстремистского характера.

Обвиняемый дает признательные показания. Он задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — «Организация деятельности экстремистской организации». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Крыму сотрудников украинских спецслужб, которые пытались организовать на полуострове теракт. По информации ведомства, для этих целей украинские разведчики вербовали проживающих в регионе россиян.