Maruv разозлила украинцев онлайн-концертом в социальной сети «ВКонтакте» 

Киев, 24 апреля. Украинская певица Maruv, которая сотрудничает с российский музыкальным лейблом, устроила онлайн-концерт в социальной сети «ВКонтакте», которая заблокирована на Украине якобы из-за российской пропаганды. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

«Сегодня вечером увидимся», — написала Maruv и опубликовала постер с эмблемой «ВКонтакте».

Подписчикам не понравились планы артистки. Они напомнили ей, что не смогут посмотреть выступление из своей страны.

«ВКонтакте» на Украине не работает, ты не знала? Есть другие источники, где можно провести онлайн-концерт, ведь твоя аудитория и на Украине есть, украинка!» — напомнили певице. «А почему я должен использовать VPN, чтобы послушать нашего украинского артиста? Есть Instagram да YouTube есть. Никто даже из знакомых не использует данную социальную сеть», — написал еще один недовольный поклонник.

Ранее Maruv отреагировала в своем Instagram-аккаунте на скандал, который разразился после ее победы в номинации «Лучший артист по версии телеканала «MTV Россия» в рамках традиционной премии MTV Eurоpe Music Awards. Популярная артистка обвинила журналистов в невежестве и «перекручивании фактов». Она обратила внимание некомпетентных журналистов, что получала награду под украинским флагом. Кроме того, исполнительница заявила, что «будет ездить с концертами куда захочет».

Maruv подчеркнула, что она является «мировым» артистом и имеет право выступать в любом месте и стране, а также пообещала, что следующая статуэтка на очереди — Grammy.