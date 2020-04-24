Силы Башара Асада будут отстаивать суверенитет Сирии над Голанскими высотами

Нью-Йорк, 24 апреля. Голанские высоты являются неотъемлемой частью Сирии, а их возвращение гарантируется резолюцией Совета Безопасности ООН и является приоритетом для правительства Башара Асада. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.

Дипломат принял участие в заседании Совета Безопасности ООН, в ходе которого обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. По его словам, большая часть тем заседания касалась палестинской проблематики и вопросу прекращения израильской оккупации сирийских Голан. Однако под давлением некоторых членов Совбез ООН не смог принять резолюции 242, 338 и 497.

Он также добавил, что декларация Вашингтона в отношении оккупированного Иерусалима и сирийских Голан является односторонним актом, который не имеет политической силы. По его словам, политика США в поддержку израильской оккупации и поселений на арабских территориях нарушает международное право и устав ООН.

Джафари отметил, что президент САР Башар Асад продолжит противостоять оккупации сирийских территории Израилем, а также будут поддерживать права палестинского народа на самоопределение и создание собственного независимого государства со столицей в Иерусалиме в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

Стоит отметить, что Голаны являлись территорией Сирии до 1967 года, однако были оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны. Позднее стороны подписали соглашение о перемирии. В 1974 году на Голанских высотах были размещены миротворческие силы ООН. В 2013 году после вторжения террористов в Сирию миротворческая миссия ООН прекратила свою деятельность на Голанах.

В 2018 году силы Башара Асада взяли под свой контроль провинцию Эль-Кунейтра, которая граничит с Израилем в районе Голан. Позднее военная полиция Минобороны РФ разместила наблюдательные пункты вдоль линии разграничения «Браво», которая находится с сирийской стороны. После этого миротворцы ООН возобновили патрулирование Голанских высот.