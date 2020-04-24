Московские власти объяснили, почему пока не думают о смягчении режима самоизоляции

Москва, 24 апреля. Московские власти не видят пока поводов для смягчения действующих в столице ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости», — сказал Данчиков.

Он подчеркнул, что несмотря на эпидемиологическую ситуацию в Москве, на улице все еще очень много людей, особенно молодежи. По его словам, на спортивных площадках гуляет молодежь, мамы с детьми, дети без присмотра.

«По статистике до 50 процентов тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций — это как раз молодежь», — указал чиновник.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Кремля есть неделя, чтобы решить вопрос о продлении или завершении режима самоизоляции, который действует в стране до конца месяца. Чиновник добавил, что глава государства в ближайшее время не планирует обращаться к нации по этому вопросу.

В России по состоянию на 24 апреля у 68 622 была выявлена коронавирусная инфекция, более пяти тысяч человек выздоровели, 615 скончались. Большая часть зараженных находится в Москве.