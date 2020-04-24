Литвинова призналась, что жаждет неожиданных перемен из-за пандемии

Москва, 24 апреля. Актриса Рената Литвинова нашла свои плюсы в периоде пандемии и выразила мнение, что, если она затянется, все правила жизни перепишутся самым неожиданным образом.

Заслуженная артистка РФ призналась, что именно в самоизоляции ясно осознала, с кем ей хорошо, а с кем стоит расстаться. Актрисе, по ее словам, не хватало возможности побыть с самой собой, помолчать и «замереть», взять паузу.

Литвинова переживает пандемию то в Москве, то на даче с дочерью Ульяной, занимается спортом, пересматривает любимые фильмы и читает книги, до которых раньше не доходили руки. Кроме того, актриса «припала» к старым рукописям, которые в некоторых моментах очень ее веселят.

Актриса не переживает, что останется без денег и работы. Нехватку средств она испытала еще в молодости, когда холодильник часто стоял пустой, а 100 долларов казались огромной суммой. Литвинова вспомнила, что еда для нее не была на первом месте, а справляться помогали родственники — ее или подруги — и их посылки с колбасой.

«Если все затянется? Я уверена, что затянется и не будет уже, как прежде — все правила жизни перепишутся самым неожиданным образом. В этом смысле я жду перемен. Я даже их теперь жажду, знаете, это очень омолаживает — стоять перед пустым холодильником», — сказала она.

Литвинова ранее опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивное фото, сделанное для глянцевого журнала Playboy. На снимке она позирует топлес, прикрывая руками грудь.