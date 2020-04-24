Экономист оценил снижение Центробанком ключевой ставки до 5,5%

Снижение ставки будет относительно краткосрочным: по мере роста инфляции Центробанк России, скорее всего, будет вынужден вновь вернуться к вопросу о повышении ставки. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС Брокер» Сергей Кучин.

Снижение ставки

Центробанк РФ по итогам заседания совета директоров 24 апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года. Об этом сообщил регулятор.

При этом само решение совпало с ожиданиями рынка. За неделю до апрельского заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала сигнал, что регулятор обдумывает возвращение к смягчению денежно-кредитной политики.

По мнению аналитиков, главная причина возвращения ЦБ РФ к циклу снижения — угроза российской экономике из-за коронавируса. Такую возможность Центробанку предоставляет по-прежнему низкий уровень инфляции.

ЦБ готов

По мнению Сергея Кучина, в среднесрочной перспективе инфляционное давление в России продолжит нарастать. Он согласен с ЦБ в том, что инфляция будет сдерживаться слабым спросом в экономике, но считает, что на ценовой тренд еще большее влияние будут оказывать фактор базы, эффект от ослабления рубля и риск более низкого урожая.

«Тем не менее мы понимаем, что в текущей ситуации тактическая возможность снижения ставки у ЦБ есть: при инфляции 3% ключевая ставка может находиться на уровне 5%, а не 6%. Тем более, что на ЦБ растет политическое давление. Когда правительство предоставляет беспроцентные кредиты и частично оплачивает процентные ставки для помощи бизнесу и населению — для ЦБ аргументировать большой уровень реальной ставки становится затруднительным», — пояснил Сергей Кучин.

По мнению экономиста, несмотря на то, что большой поддержки экономике от решения ЦБ не будет, политически это позволит избежать критики со стороны властей и оппозиции. В то же время снижение ставки будет относительно краткосрочным: по мере роста инфляции ЦБ, скорее всего, будет вынужден вновь возвратиться к вопросу о повышении ставки. Однако это, вероятно, произойдет не ранее второго полугодия, когда экономическая ситуация, возможно, уже не будет столь критичной, как сейчас.

«Следует отметить, что снижение ставки может снизить привлекательность вложений в ОФЗ за счет падения доходности, что может привести к усилению оттока нерезидентов из РФ. В итоге также вырастет давление на рубль, через него — на цены. Хотя, судя по словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ к такому сценарию готов. В прошлую пятницу глава регулятора заявила, что выход нерезидентов «не будет иметь больших последствий» из-за не очень большого уровня госдолга России», — заключил Сергей Кучин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.