Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

Москва, 24 апреля. 1,3 тысячи больных с коронавирусом в России пребывают в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По количеству пациентов, которые находятся сейчас в тяжелом состоянии, их количество остается на уровне 1,3 тысячи. На аппаратах экстракорпоральных мембранных оксигенаций (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. — Прим. ФАН) находятся сегодня четыре пациента», — сказал министр на заседании президиума Совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также Мурашко отметил, что объемы выпуска лекарств, применяемых при лечении пациентов с коронавирусом, в том числе и гидроксихлорохина, увеличены в разы. Кроме того, глава Минздрава подчеркнул, что все регионы РФ уже получили средства, выделенные на создание новых мест для заболевших COVID-19 и выплаты медперсоналу.

По последним данным, в России насчитывается 68 622 заразившихся коронавирусной инфекций, 5849 новых случаев выявили за минувшие сутки. Как пишет НСН, жертвами коронавируса в нашей стране стали 615 человек. За весь период наблюдений выздоровели 5568 человек.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, когда аналитики организации ожидают пик коронавируса в России. По его словам, наивысшая точка заболеваемости наступит в период с 5 по 10 мая, пишет «Дейта».