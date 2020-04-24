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Live: «Колдовские» художники в пресс-центре «Патриот»

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Группа «Колдовские художники» образована художниками Николаем Копейкиным, Андреем Кагадеевым, Владимиром Медведевым в 2002 году.

В рамках эфира художник и куратор созданной группой галереи «Свиное рыло» Николай Васильев вместе с единомышленниками создаст картину на злобу дня. Поговорим об искусстве в разных его проявлениях, раскрытии творческого потенциала и различных запретах.

Созданные в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» картины будут проданы на онлайн-аукционе. Все вырученные деньги перечислят на счет Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.

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