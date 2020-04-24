Эксперт рассказал, что Башар Асад имеет значительную поддержку народа Сирии

Жители населенного пункта Фарфара, находящегося на севере сирийской провинции Хасака, забросали камнями бронеавтомобили конвоя Вооруженных сил США.
Сообщается, что изначально сирийцы перегородили дорогу, а когда военный конвой США приблизился к ним, начали выкрикивать антиамериканские лозунги, а после забросали камнями бронеавтомобили.
#Syrian citizens intercept a #US military convoy in #Qamishli countryside ???? pic.twitter.com/QxZ8kDgfSY— Nadia Abid (@NadiaAbidd) April 23, 2020
Заметим, что населенный пункт Фарфара находится в пригороде города Камышлы. Ранее жители соседних населенных пунктов — Абу Касаеб и Ар-Рхейя Ас-Соуда — также выступили против американских конвоев.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РУЭ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил действия сирийцев не только антиамериканскими настроениями, но и демонстрацией своей поддержки действующей власти в Сирии, в том числе президенту Башару Асаду.
Как замечает собеседник ФАН, сирийцы не согласны с присутствием США в Сирии и позицией Вашингтона по ситуации в Сирии.
«Жители Сирии поддерживают нынешнее руководство и законно избранного президента Башара Асада. И закидывание камнями американцев демонстрирует нежелание поддерживать тех, кто разрушает их страну. Они хотят единства страны и налаживания процессов, что и предлагает нынешнее руководство», — говорит политолог.
По словам Андрея Кошкина, за время гражданской войны в Сирии, которая идет с 2011 года, происходит выявление приоритетных концепций.
«Концепция, которая предлагается нынешним правительством и непосредственно Башаром Асадом, содержит в себе движение на сохранение территориальной целостности и суверенитета, что и удалось достигнуть при поддержке России. При этом сам Башар Асад стоит за правильное реформирование определенных вещей в стране, хочет выгнать всех оккупантов, что также находит позитивный отклик у населения.
На сегодняшний день мы видим консолидацию общества вокруг идей Башара Асада. Сирийский президент понимает, что хочет его народ и поэтому имеет значительную поддержку. Это и объясняет, почему его команда находится у власти все время, когда Сирия находится в непростой ситуации», — заключил собеседник ФАН.