В подмосковном Одинцово открыли многопрофильный медцентр

Одинцово, 24 апреля. В подмосковном Одинцово открыли многофункциональный медицинский центр, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Новое учреждение построено Минобороны в кратчайшие сроки.

Как рассказал начальник центра, полковник медицинской службы Альсим Харисов, работы на объекте закончили на неделю раньше запланированных сроков.

«За 38 суток было построено уникальное медицинское учреждение с использованием современных строительных технологий. Первых пациентов сможем принять после того, как в центре проведут полную санитарную обработку. Площадь большая — 6600 м2», — отметил Альсим Харисов.

Одноэтажный многофункциональный медицинский центр расположен на территории военного госпиталя ракетных войск (3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского) на улице Маршала Бирюзова. Он рассчитан на 100 коек. Каждый бокс запланирован так, чтобы больные не пересекались друг с другом, медперсонал сможет перемещаться по внутреннему периметру.

Для работы в медицинском центре в Одинцово уже подобраны врачи и медсестры. Инфекционисты и реаниматологи прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

«Медики — это специалисты, окончившие военно-медицинскую академию. Доподготовка была связана с тем, что с данной инфекцией [коронавирусной] наши специалисты не сталкивались, и, соответственно, прошли доподготовку инфекционисты и реаниматологи. Всего в штате 27 врачей», — рассказал начальник медцентра.

Несмотря на то, что строительство медцентра спровоцировано пандемией, он, как и остальные 15 подобных объектов Минобороны, не будет узкопрофильной инфекционной больницей. Многопрофильный госпиталь уже оснащен современной медицинской аппаратурой. Уже подключено рентген-оборудование, аппарат УЗИ, компьютерный томограф, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В центр привезли и установили мебель, функциональные медицинские кровати, а также средства транспортировки пациентов.

Напомним, что Минобороны с 20 марта по поручению президента России Владимира Путина ведет строительство 16 медцентров, которые смогут принимать как военных и их семьи, так и при необходимости гражданское население.

17 апреля был сдан в эксплуатацию первый такой медицинский центр в Нижнем Новгороде. Продолжается строительство в Подольске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске, Калининграде, Смоленске и Пушкине, Ростове-на-Дону, Волгограде и Севастополе, в Новосибирске, Омске, а также в селе Анастасьевка (Хабаровский край). Самый дальний медицинский центр строят в Петропавловске-Камчатском.

Их работу будут обеспечивать 400 военных врачей, а также 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала.

Ранее военные строители объясняли, что сравнивать строительство российских медцентров с работой китайских коллег некорректно. Китайцы строили модульный, практически палаточный городок, российские военные поднимают в короткие сроки объекты капитального строительства с использованием технологии быстровозводимых конструкций. Их не разберут, как в Ухани, после того, как в них отпадет острая необходимость.

В России, по последним данным, зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения. Свыше 4,8 тысячи человек удалось вылечить, 555 скончались.