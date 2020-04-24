Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Краснодаре

Краснодар, 24 апреля. Мощный взрыв произошел в жилом доме в Краснодаре в Ленинском переулке.

Инцидент произошел днем 24 апреля на 4-м этаже многоквартирного дома. По предварительным данным, погиб мужчина пенсионного возраста.

На месте находятся оперативные службы, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Федеральное агентство новостей следит за развитием событий.

Напомним, что 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, в результате чего погибли три человека и десять получили ранения. Взрывной волной были разрушены пять квартир, еще столько же получили повреждения.