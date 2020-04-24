Матвиенко заявила, что Россия продолжит настаивать на снятии односторонних санкций

Москва, 24 апреля. Государства должны преодолеть свои разногласия, чтобы вместе поддержать развивающиеся страны, которые не справляются с эпидемией коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Те страны, которые заблокировали российский проект резолюции в ООН по борьбе с пандемией в таких сложнейших условиях, которые происходят в мире, поступили безнравственно, бесчеловечно, я бы сказала, кощунственно. Сейчас мы все должны преодолеть любые разногласия и поддержать развивающиеся страны. На кону жизни многих людей, и это будет на совести тех, кто не поддерживает эту идею», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Валентина Матвиенко напомнила, что вовремя Второй мировой войны страны антигитлеровской коалиции смогли переступить через себя, поняли, что победить угрозу можно только сообща. Она подчеркнула, что Россия продолжит настойчиво продвигать идею снятия односторонних санкций.

«Еще раз подчеркну: люди нуждаются в лекарствах, продовольствии и медицинском оборудовании, и им нужно помочь. Думаю, что нас в этом поддержит как можно больше союзников», — отметила она.

Как отмечало ранее российское постпредство при ООН, 22 апреля группа западных и примкнувших к ним стран воспрепятствовала принятию предложенного Россией проекта Декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Соавторами проекта выступили 34 страны. Документ призывал отказаться от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.