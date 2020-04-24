Шаповалов: Башар Асад может справиться с любыми проблемами в Сирии

Москва, 24 апреля. Террористические группировки ни в коем случае не могут подпадать под какое-либо перемирие, поскольку они сами себя поставили вне общества. Те преступные действия, которыми они реализуют свои цели, в том числе теракты, не позволяют вести речь о прекращении борьбы с ними, заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«С террористами не договариваются, они должны быть уничтожены. Этой позиции придерживается и нынешнее сирийское руководство, включая президента Башара Асада. И та борьба с радикальными исламистами, не вызывает никаких вопросов, в особенности у России, ведь сирийская государственность была поставлена под угрозу, но это удалось исправить», — подчеркнул он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Шаповалов подчеркнул, что абсолютно убежден в том, что сирийские власти смогут победить терроризм, поскольку за прошедшее время большая часть территории Сирийской Арабской Республики была освобождена от различных группировок боевиков, и их основные силы были разгромлены. Сейчас значительная часть страны живет по законам мирного времени, уже налаживается быт, работают предприятия.

«Те небольшие анклавы, которые удерживаются террористами, были уже освобождены, если бы не помощь радикальным исламистам со стороны Запада. Но я уверен, что несмотря на это, Сирия сможет в ближайшее время завершить освобождение своей земли», — добавил эксперт.

По мнению Шаповалова, Асад может справиться с любыми проблемами в своей стране при поддержке союзников, в особенности России. Свидетельством этого является та поддержка, которая есть у него в сирийском народе. Действия сирийской власти направлены на возрождение страны, поэтому люди доверяют Асаду.

Ранее с призывом ввести глобальное перемирие в зонах региональных конфликтов выступил генсек ООН Антониу Гуттериш. В МИД РФ поддержали эту инициативу, однако выступили за то, что перемирие не должно распространяться на террористов. Позицию ведомства озвучил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Дипломат обратил внимание, что Россия готова в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН способствовать реализации инициативы Гуттериша.

«При этом, естественно, такое прекращение огня не должно затрагивать продолжение решительной борьбы с террористическими организациями, определенными таковыми СБ ООН», – подчеркнул Вершинин.

Одной из горячих зон, к перемирию в которых призвал генсек ООН, является Сирия. Несмотря на то, что силы президента САР Башара Асада при поддержке ВКС РФ смогли победить терроризм в большей части страны, боевики продолжают орудовать в отдельных провинциях республики.

Сам Асад убежден, что у его страны нет другого выхода из войны кроме победы. 6 апреля политик в интервью хорватской газете «Вечерний лист» рассказал, что сейчас надежда на скорое окончание войны в Сирии укрепилась. При этом он подчеркнул, что не питает иллюзий, и признает, что он признал, что в Сирии насчитывается не менее 100 тысяч боевиков, которые спонсируются, в том числе, и западными странами.

Известно, что США оказывают поддержку террористическим группировкам, но открыто заявляют о борьбе с ними. Эти же заявления используются как предлог для незаконного пребывания на территории САР и расхищения ее природных ресурсов.

Среди мирных сирийцев все сильнее нарастают антиамериканские настроения. Уже неоднократно жители тех или иных деревень забрасывали камнями колонны военных США.

По мнению военного политолога Андрея Кошкина, жители Сирии поддерживают нынешнее руководство и законно избранного президента Башара Асада, а закидывание камнями американцев демонстрирует нежелание поддерживать тех, кто разрушает их страну.