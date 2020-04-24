Автор «Вредных советов» рассказал, как «усмирить» непослушных взрослых во время пандемии

Москва, 24 апреля. Популярный писатель Григорий Остер подготовил «вредные советы» для детей в период пандемии коронавируса.

Режим самоизоляции, призванный остановить распространение коронавирусной инфекции, изменил для многих привычный образ жизни. Люди, которые большую часть времени находились на работе, теперь проводят много времени с семьей. Автор «Вредных советов для непослушных детей» рассказал, как «усмирить» непослушных взрослых во время эпидемии.

Остер согласен, что сейчас взрослые не могут отдохнуть от детей на работе, и детям приходится вести себя иначе. На этот случай писатель подготовил два вредных совета для детей на выбор. Например, ребенок может спрятаться от указаний старшего поколения в шкафу.

Если вы с утра решили Хорошо себя вести, Смело в шкаф себя ведите И ныряйте в темноту. Там не мамы нет, ни папы. Только папины штаны. Там никто не крикнет громко: «Прекрати! Не смей! Не тронь!» Там гораздо проще будет, Не мешая никому, Целый день себя прилично И порядочно вести.

Еще один вариант — с самого утра вести себя ужасно, чтобы к вечеру родители растрогались от внезапно наступившей тишины.

Есть верное средство понравиться взрослым: С утра начинайте орать и сорить, Подслушивать, хныкать, по дому носиться, Лягаться и клянчить подарки у всех. Хамите, хитрите, дразните и врите, А к вечеру, вдруг, перестаньте на час, — И сразу, с улыбкой растроганной глядя, Все взрослые вас по головке поглядят И скажут, что вы замечательный мальчик, И нету ребенка приятнее вас.

Кроме того, как считает писатель, родители могут начать ребенка учить жить и переучивать, но это все же будет неподвластно им. По мнению Остера, такой подход может только навредить чаду. Писатель предложил родителям учить детей хорошему, по возможности, на собственном примере. Но на всякий случай для маленьких обитателей дома автор подготовил еще один «вредный совет».

Например, тебя хотят отучить кривляться, Громко глупости кричать, хныкать и, плеваться. Дергать кошек за хвосты. Девочек за косы, Незнакомым задавать дикие вопросы. Бить ногами всех подряд, кашу есть руками И показывать язык бабушке и маме. Это трудно, но у них может получиться. Будь готов тогда всему заново учиться.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в середине марта о пандемии. Инфекция распространилась практически по всему миру, в том числе дошла и до России.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России по состоянию на 24 апреля у 68 622 была выявлена коронавирусная инфекция, более пяти тысяч человек выздоровели, 615 скончались.