Инфекционист Минздрава отвергла идею Трампа убивать коронавирус светом

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова раскритиковала слова президента США Дональда Трампа о возможности борьбы с коронавирусом с помощью ультрафиолетового света, помещенного в организм человека.

«Конечно, проводились такие исследования. Говорили, что ультрафиолет, возможно, на самом деле убивает вирус. Но, конечно же, не внутри организма, а на поверхности. Поэтому использование ультрафиолетовых ламп закрытого типа позволяет проводить определенную санацию поверхностей. Такое имеет право быть. Более того, у нас рассматривались такие предложения, как использование бактерицидных ультрафиолетовых ламп в местах общественного пользования. Например, в супермаркетах. Но внутри организма это, конечно, недопустимо», — сказала Елена Малинникова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Профессор отметила, что если вывести больного коронавирусом на солнце, то «он загорит и будет выглядеть, как Трамп, по которому заметно, что он загорает».

«Нашим пациентам не запрещено загорать. Они могут выходить на балкон, получать солнечные ванны. Но что касается использования ультрафиолета внутри организма, то такие исследования даже провести невозможно», — заметила доктор медицинских наук.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев назвал слова Дональда Трампа о подкожном использовании ультрафиолета для дезинфицирующего эффекта «детскими рассуждениями».

Напомним, накануне исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан озвучил доклад о борьбе с коронавиурсом, в котором назвал «поразительным наблюдением» то, что «прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие и приводит к гибели вируса как на поверхности, так и в воздухе». Аналогичный эффект, по его словам, достигается при высокой температуре и влажности.

Услышав это, американский президент предположил, что если тело больного подвергнется мощному воздействию ультрафиолета, то это «окажет дезинфицирующий эффект», и коронавирус «исчезнет за минуту».