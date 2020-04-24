Ученые подтвердили первый случай гибели человека от метеорита

Анкара, 24 апреля. Турецкие и американские ученые нашли доказательство гибели человека от падения метеорита, пишет журнал Meteoritics & Planetary Science.

Документы, свидетельствующие о первой смерти человека от небесного тела, хранились в управлении госархивов при президенте Турции. По данным источника, инцидент произошел 22 августа 1888 года в Сулеймании (территория современного Ирака).

Метеорит вошел в атмосферу нашей планеты в виде огромного шара, убил одного человека и парализовал другого. Документ был написан на турецком османском языке, в нем указано, что «дождь» из камней обрушился на дерево и повредил посевы.

Ученые не исключают, что в документах того времени могут быть и другие свидетельства о метеоритах. Однако многие источники не переведены на английский язык.

До этого был известен только случай с метеоритом, который произошел в 1954 году. Небесное тело пробило крышу дома в США и ранило женщину. Еще один случай произошел в Африке, однако метеорит не причинил серьезный вред человеку.

Ранее ученые Стэнфордского университета объяснили исчезновение на Земле 85% земноводных видов 444 млн лет назад. Они считают, что дело не только в резком похолодании, но и в критическом снижении объема кислорода в воздухе и воде.