Ученые выяснили, как коронавирус попадает в организм

Москва, 24 апреля. Коронавирус нового типа, вызывающий COVID-19, попадает в организм с помощью двух типов клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2. Это удалось выяснить международной группе ученых.

Специалисты из британского института Wellcome Sanger Institute отметили, что SARS-CoV-2 использует тот же механизм для проникновения в клетки, что и коронавирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году. Однако до сих пор не было известно, какие именно типы клеток в носу участвуют в его передаче.

Исследователи обнаружили, что рецепторный белок ACE2 и протеаза TMPRSS2 экспрессируются в клетках различных органов, в том числе в тех, что находятся на внутренней поверхности носа. Затем они узнали, что из всех клеток дыхательных путей концентрация обоих белков наиболее высока в бокаловидных клетках, участвующих в выработке слизи, а также в реснитчатых клетках в носу.

«Это делает их наиболее вероятным изначальным путем инфицирования», — считает ведущий автор исследования Варадон Сунгнак.

Эксперт не исключил, что расположение таких клеток в носу может способствовать передаче вируса другим людям.

Кроме того, исследователи обнаружили белки в клетках роговицы глаза и слизистой оболочке пищевода, подвздошной и толстой кишке. Это открытие указывает и на другие возможные пути заражения. Ученые надеются, что их исследование поможет найти более эффективные методы лечения COVID-19 и его диагностики.

Как напоминает «Царьград», коронавирус нового типа охватил уже практически весь мир, заболели более 2,7 миллиона человек, свыше 191 тысячи скончались. Вспышка вируса произошла в Китае, в городе Ухань, в декабре 2019 года. Некоторые специалисты считают, что SARS-CoV-2 могли разработать в Америке и завезти на территорию КНР. Тому есть ряд доказательств, например, банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

В России зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения COVID-19. Свыше 4,8 тысячи человек удалось вылечить, 555 скончались. В регионах введен режим самоизоляции, передает Deita.ru.