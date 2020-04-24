Дочь Успенской шокировала фанатов небритыми подмышками

Лос-Анджелес, 24 апреля. Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поразила подписчиков своим внешним видом. Она выложила в соцсетях фотографию, на которой предстала в невзрачном сером топе, домашних штанах и платке, повязанном на голову.

Но самой заметной деталью образа стали татуировки на всю руку и небритые подмышки. Сама Плаксина, похоже, прекрасно осознавала, за что в первую очередь будет цепляться взгляд интернет-пользователей, поэтому прямо заявила, что нисколько не стесняется своего облика, а всем критикам заранее посоветовала идти работать, вместо того, чтобы просматривать чужие аккаунты.

«Татуировки и подмышки не брила для дам с начесами и пирожками. Идите работать!» — коротко прокомментировала Плаксина свое фото, предварительно отключив возможность комментировать.

Напомним, что дочь Любови Успенской уже не раз оказывалась в центре скандала. Сперва она сбежала к отцу в США, пожаловавшись на мать, которая якобы преследует дочь и засылает к ней своих «шпионов». По словам девушки, конфликт с Успенской произошел после того, как она неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике, угодив в больницу. Плаксину возмутило, что ее мать раскрыла СМИ подробности инцидента, не посоветовавшись с дочерью.

Кроме того, в апреле появилось видео, на котором можно заметить, как Татьяна в США перелезает через забор и ползет на четвереньках в сторону дома. Необычные кадры, снятые прохожими, были показаны в эфире телеканала НТВ. Пользователи Сети считают, что и на этот раз девушка находилась в неадекватном состоянии из-за наркотиков.