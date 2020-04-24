В Тверской области возобновят работу МФЦ, магазины одежды и салоны красоты

Тверь, 24 апреля. Филиалы многофункциональных центров (МФЦ), магазины одежды и обуви, нотариальные конторы, химчистки, а также другие предприятия и организации Тверской области возобновят работу с 25 апреля. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Руденя.

«С субботы будут работать предприятия бытового обслуживания, нотариат, отдельные филиалы МФЦ», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Открыться 25 апреля в Тверской области смогут магазины промтоваров, в том числе одежды, обуви, мебели, текстильных изделий, спортивных, рыболовных, книжных и канцелярских товаров, точки продажи цветов, магазины компьютерного, электронного и оптического оборудования. По словам губернатора, работу можно будет возобновить с некоторыми ограничениями — все магазины должны иметь отдельный вход или располагаться в отдельном здании, а также иметь торговую площадь не менее 800 квадратных метров и соблюдать санитарные нормы. А МФЦ пока будут принимать только по предварительной записи.

Кроме того, администрация Тверской области примет решение об открытии маникюрных салонов и салонов красоты, в которых оказывают косметологические услуги. Также по согласованию с региональным Минздравом в гостиницах разрешили временно размещать медработников, которые работают в инфекционных больницах и лечат пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Тверской области было зарегистрировано 29 новых заразившихся коронавирусом. Всего в регионе выявлено 412 случаев, 15 пациентов с COVID-19 уже выписались из больниц.