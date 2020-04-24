Матвиенко рассказала, когда в России могут отменить самоизоляцию

Москва, 24 апреля. Как только эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, ограничительные меры поэтапно начнут снимать. Это зависит не только от обстановки в России, но и в мире. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Как только позволит эпидемиологическая ситуация, ограничительные меры будут сниматься поэтапно, но не сразу и не быстро. Для этого нужно время, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса. Это зависит не только от обстановки в России, но и в мире», — сказала Матвиенко.

По словам спикера, темпы распространения коронавируса в России благодаря принятым мерам не являются угрожающими. Она призвала граждан продолжать соблюдать все рекомендации, чтобы не допустить резкого роста количества заболевших и широкого распространения инфекции.

«Не будем переставать говорить слова благодарности за самоотверженный труд медицинским работникам, которые ежедневно идут на риск. Российское здравоохранение показало себя с хорошей стороны. Посмотрите, у нас низкая смертность и при этом готовность принимать новых больных. Однако нам есть над чем работать, может быть посмотреть на опыт зарубежных стран», — добавила Матвиенко.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Согласно последним данным, в России зарегистрированы 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.