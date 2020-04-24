Малому и среднему бизнесу окажут безвозмездную помощью. События дня. ФАН-ТВ

Российские вакцины против коронавируса признаны перспективными
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских вакцин против COVID-19 в перечень перспективных. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Шесть разработаны в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Некоторые из них созданы на базе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори и гриппа А. Еще две вакцины, которые отметила ВОЗ, представила компания «Биокад», и одну разработали в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток. Всего же на сегодняшний день в мире создано 83 кандидатных вакцины, 77 из которых проходят доклинические испытания, шесть — клинические исследования.
В России 5849 новых случаев коронавируса за сутки
В России за сутки 5849 человек заболели COVID-19. Случаи заражения зафиксированы в 82 регионах страны. Всего же в России зарегистрировано свыше 68 тысяч заболевших. Больше всего приходится на Москву и Московскую область. С сегодняшнего дня врачи в столице начнут получать региональные надбавки за борьбу с коронавирусом, а со следующей недели — надбавки федеральные.
Безвозмездная помощь малым и средним предприятиям
Владимир Путин поручил правительству освободить от обложения НДФЛ компенсационные выплаты медиков, которые работают с больными коронавирусом и лицами из групп риска заражения. Речь идет о социальных доплатах за особые условия труда из федерального бюджета. Также глава государства поручил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали от распространения коронавируса, безвозмездную финансовую помощь — 12 130 рублей на одного сотрудника. Средства — на срочные нужды предприятий, в том числе на выплату зарплат сотрудникам.
Упрощение получения российского гражданства
Упрощается получение российского гражданства. Соответствующий закон подписал глава государства. Документ опубликован на портале правовой информации. Теперь иностранцам не нужно подтверждать, что в своей стране они обратились в соответствующие органы с заявлением об отказе от имеющего гражданства. Граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана, у которых есть вид на жительство в России, смогут подать заявление на гражданство даже без соблюдения срока проживания в стране.