Малому и среднему бизнесу окажут безвозмездную помощью. События дня. ФАН-ТВ

Российские вакцины против коронавируса признаны перспективными Всемирная организация здравоохранения включила девять российских вакцин против COVID-19 в перечень перспективных. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Шесть разработаны в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Некоторые из них созданы на базе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори и гриппа А. Еще две вакцины, которые отметила ВОЗ, представила компания «Биокад», и одну разработали в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток. Всего же на сегодняшний день в мире создано 83 кандидатных вакцины, 77 из которых проходят доклинические испытания, шесть — клинические исследования.

В России 5849 новых случаев коронавируса за сутки В России за сутки 5849 человек заболели COVID-19. Случаи заражения зафиксированы в 82 регионах страны. Всего же в России зарегистрировано свыше 68 тысяч заболевших. Больше всего приходится на Москву и Московскую область. С сегодняшнего дня врачи в столице начнут получать региональные надбавки за борьбу с коронавирусом, а со следующей недели — надбавки федеральные.

Безвозмездная помощь малым и средним предприятиям Владимир Путин поручил правительству освободить от обложения НДФЛ компенсационные выплаты медиков, которые работают с больными коронавирусом и лицами из групп риска заражения. Речь идет о социальных доплатах за особые условия труда из федерального бюджета. Также глава государства поручил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали от распространения коронавируса, безвозмездную финансовую помощь — 12 130 рублей на одного сотрудника. Средства — на срочные нужды предприятий, в том числе на выплату зарплат сотрудникам.