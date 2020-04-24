Навальный объяснил падение «донатов» от россиян в ФБК их «обеднением» из-за коронавируса

Москва, 22 апреля. Скандальный блогер Алексей Навальный пожаловался на падение доходов «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом). Глава ФБК признал, что суммы «донатов» заметно уменьшились.

В среду, 22 апреля, Навальный стал гостем прямого эфира на телеканале «Дождь». Вместе с ведущим Тихоном Дзядко он пытался поднять актуальные для страны вопросы и ответить на вопросы зрителей, передает «Экономика сегодня».

Один из них задал блогеру неприятный вопрос о падении объема пожертвований в ФБК в последнее время. Навальный пообещал, что подробный отчет по «донатам» будет представлен в конце месяца, но сразу констатировал, что суммы сильно упали.

По версии главы ФБК, это объясняется тем, что население РФ попросту «обеднело» из-за ситуации с коронавирусом. На почту фонда приходят жалобные письма с признаниями людей в том, что финансировать деятельность этой НКО они не могут по причине общей нехватки финансов.

Сложная эпидемиологическая обстановка действительно негативно отразилась на мировой и российской экономике, но теория о том, что именно в связи с этим россияне перестали жертвовать средства в ФБК, звучит весьма странно. Истинную причину потери интереса к фонду, деятельность которого хорошо помнится по ряду скандалов, Навальный, по понятным причинам, называть не стал.

От ФБК по-прежнему нет внятного ответа на вопрос о том, куда сотрудники тратят собранные методом краудфандинга средства. При этом ранее СМИ сообщали, что работники фонда жаловались на катастрофическую нехватку денег на выплату зарплат. В то же время Навальный решил устроить семейный отдых с семьей в Париже.

Объяснимо, что люди не хотят оплачивать интересы «оппозиции», которая расходует их деньги не на заявленную борьбу с коррупцией, а на собственные желания.

Предметного обсуждения актуальных проблем в эфире «Дождя» у Навального не получилось. Беседа превратилась в фарс, где глава ФБК то и дело оправдывался. Во время трансляции зрители задавали блогеру много неприятных вопросов, связанных с его деятельностью. Ответы Навального показали, что рейтинги так называемой несистемной оппозиции стремительно падают, а ФБК переживает далеко не лучшие времена и совершенно неактуален.