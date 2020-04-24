Сенатор Морозов назвал выстрелом в ногу блокировку Киевом в ООН резолюции РФ

Москва, 24 апреля. Российский сенатор Олег Морозов назвал блокировку Украиной в Генассамблее ООН проекта резолюции по борьбе с коронавирусом «выстрелом в ногу».

Член Совета Федерации расценивает действия Киева как попытку поставить политический конфликт с Россией выше общечеловеческих проблем. Россия, внося в ООН резолюцию об отказе от односторонних санкций, думала в первую очередь о том, чтобы «была возможность вне санкционных мер помогать тем странам, которые оказались в сложной ситуации» из-за коронавирусной инфекции, отметил сенатор.

«Москва делала это не для себя. Но Украина в данном случае ставит свои политические предпочтения выше общих гуманистических задач, подпевает в данном случае другим в надежде получить за это какую-нибудь очередную финансовую подачку», — подчеркнул Морозов.

При этом он убежден, что Украина вряд ли получит помощь от западных партнеров, поскольку они сами переживают тяжелые времена.

Более того, украинская сторона своими необдуманными действиями продолжает информационную войну западных стран против России, не обращая внимания на сложившуюся в мире ситуацию из-за коронавируса.

«Это решение Киева — выстрел в ногу себе же. Украинцы делают хуже сами себе, а не России. Мы-то, слава богу, на фоне других стран выглядим сегодня достаточно неплохо в условиях пандемии. Я думаю, что это недальновидное и ошибочное решение. Это не только продолжение информационной войны против России, это в целом продолжение антироссийского тренда в украинской политике», — констатировал Морозов в беседе с iReactor.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о блокировании в ООН российской резолюции, предусматривающей ослабление санкций в период пандемии. Соавторами проекта стали еще 27 государств, указала «Газета.ру».