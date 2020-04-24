Саакашвили рассказал о главном поручении Зеленского

Киев, 24 апреля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет представлять Украину на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Экс-президент Грузии принял предложение Зеленского, отметив, что станет «надежным членом» украинского правительства и сможет «усилить престиж» Украины.

«Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ. Украине нужно гораздо больше помощи, чем она получает. Нам нужны гораздо более четкие переговоры, гораздо более приемлемые условия», — заявил Саакашвили журналистам.

Он также добавил, что будет добиваться ускоренной интеграции Украины в Евросоюз. При этом Саакашвили уверен, интеграция должна осуществляться на условиях Киева, а не «каких-то бюрократов».

Напомним, в 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины, после чего был назначен губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку Саакашвили, отметив, что бывший глава Грузии не справился со своими обязанностями.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился за пределами страны. Позднее Саакашвили удалось проникнуть на Украину из Польши при поддержке своих сторонников.

В начале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован в Польшу. Позднее экс-президент Грузии пожаловался, что его «похитили» и незаконно выдворили с территории Украины.