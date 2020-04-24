Российские военные во время пандемии могут решать самые сложные задачи

Создание министром обороны РФ Сергеем Шойгу военных группировок для борьбы с коронавирусом переломит ситуацию там, где она действительно сложная. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Помощь от военных

В российских вооруженных силах была создана группировка численностью более 30 тысяч военных для борьбы с новым типом коронавируса. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«В вооруженных силах ведется масштабная работа по борьбе с COVID-19. Для этого задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 тыс. человек», — заявил Сергей Шойгу.

Он уточнил, что группировка также насчитывает четыре тысячи единиц военной и специальной техники.

Переломить ситуацию

Как отметил политический аналитик Владимир Соловейчик, в ситуации, когда региональные власти испытывают трудности в борьбе с распространением коронавируса, им приходится обращаться за помощью к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Резерв из 17 сводных отрядов военнослужащих ВС РФ для отправки на места с целью борьбы против эпидемии коронавируса — явление чрезвычайное, но в условиях серьезной пандемии неизбежное.

«Очевидно, что помощь военных будет направляться выборочно. Туда, где сложилась самая критическая ситуация. Скорее всего, она поможет преломить эту ситуацию к лучшему и будет, как показывает опыт Италии, куда отправлялись отечественные военные медики, действенной и эффективной. Подключение военных, в первую очередь, военных врачей к борьбе с эпидемией коронавируса можно только приветствовать, особенно там, где ситуация действительно сложная — прежде всего, в Москве и Подмосковье», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эффективность российских военных

По словам военного эксперта фонда «Народная дипломатия» Сергея Простакова, министерство обороны России уже показало, что во время мировой пандемии оно может решать самые сложные задачи. Гуманитарная миссия в Италию и Сербию убедительно продемонстрировали возможности российской армии за рубежом. А развязанная против ее миссии информационная кампания в западных СМИ лишь подтвердила, что по сравнению с местными усилиями действия российских военных смотрелись намного эффективнее, что и потребовало их дискредитировать в глазах зарубежной аудитории.

«В России же вооруженные силы возводят полтора десятка быстро возводимых госпиталей, а один такой комплекс уже, как известно, сдан в эксплуатацию. Создание резервных отрядов, резервирование койко-мест в военных медицинских учреждениях — все это меры, которые необходимы для того, чтобы не допустить катастрофического развития событий, подобного случившемуся в ряде стран», — добавил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, вооруженные силы такой страны, как Россия, должны быть готовы к отражению любой угрозы, в том числе и бактериологической. Коронавирус нельзя достоверно отнести к военным инструментам, но его распространение и воздействие на государства вполне схоже по эффекту с тем, что может дать бактериологическая война.

«Поэтому действия отечественных вооруженных сил сейчас говорят о наличии у них возможностей успешно работать и в подобных ситуациях. Российская армия при министре обороны Шойгу показывает свою эффективность в сложных условиях, доказывая собственную готовность предотвратить угрозу любого рода», — заключил Сергей Простаков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.