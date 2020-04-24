Ростуризм предложил после пандемии ввести мультивизы для иностранцев

Москва, 24 апреля. Ростуризм выступил за упрощение визового режима для иностранных туристов после пандемии коронавируса и уже разработал ряд предложений. В частности, ведомство предлагает ввести многократные визы для иностранцев сроком до пяти лет, а срок оформления въездных документов сократить до трех дней.

Представители Ростуризма также считают, что прием документов на оформление электронных виз, а также классических туристских виз в консульских учреждениях РФ за границей, нужно возобновить в ближайшее время, чтобы иностранные граждане могли уже сейчас, несмотря на пандемию коронавируса, планировать путешествия в Россию, пишет «Интерфакс-Туризм». Помимо этого, ведомство предложило МИД РФ бесплатно переоформить иностранным туристам российские визы, которые они не смогли использовать из-за коронавируса.

Ранее, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что первые после эпидемии COVID-19 заграничные туры станут доступны не ранее 1 августа, однако путевки внутри России можно будет бронировать с вылетом уже в июне.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Россией составляет 68 622, 5568 пациентов выздоровели, жизни 615 пациентов спасти не удалось.