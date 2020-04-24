Соловьев отреагировал на петицию с требованием запретить ему вести шоу на ТВ

Москва, 24 апреля. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на телевидении и радиоэфиров. Обращение к Роскомнадзору было создано на сайте change.org.

Авторы петиции считают, что Соловьев своей «агрессивной подачей» информации сеет в обществе «дух розни и вражды». Они уверены, что журналист выходит за рамки профессиональной этики.

«Стало крайне обременительным слышать его бранные выражения, прямые оскорбления и переходы на личности, особенно в последнее время», — говорится в тексте обращения.

Телеведущего, кроме того, заподозрили в желании получить гражданство Италии, когда он позиционирует себя как патриота России. Обращение подписали уже более 56 тысяч человек.

Соловьев признался, что крайне спокойно относится к петиции, созданной на зарубежном ресурсе, где голосовать «может кто угодно», в том числе иностранные граждане. Такие обращения, подчеркнул журналист, не внушают никакого доверия.

«И потом, на телевидении принято голосовать кнопкой. Никто же не заставляет смотреть», — цитирует его «Ридус».

Соловьев недавно оказался в центре скандала из-за перепалки с футбольным комментатором и блогером Василием Уткиным. Оппоненты в социальной сети Twitter обрушились друг на друга с оскорбительными высказываниями.

Уткин вызвал Соловьева на баттл, а тот отказался, назвав комментатора «больным человеком» и напомнив, что он не рэпер. По мнению телеведущего, Уткин «страдает синдромом Туретта». Соловьев заявил о готовности оплатить спортивному комментатору хорошего психиатра.