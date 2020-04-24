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ФАН-ТВ

Ереван озарился тысячами огней в память о жертвах геноцида. ФАН-ТВ

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Небо над Ереваном озарил световой столб и вспышки тысяч огней. Таким образом жители столицы Армении объединились ради памятной акции, приуроченной ко Дню памяти Геноцида армян.

Ереван озарился тысячами огней в память о жертвах геноцида. ФАН-ТВ

Центральной точкой торжеств стал Мемориальный комплекс, который направил в небо 12 голубых лучей. Каждый из них символизировал одну из провинций Османской империи, в которой пострадали армяне. Кроме того, самоизоляция не помешала жителям столицы также поучаствовать в акции: они светили фонариками из окон своих домов.

Ереван озарился тысячами огней в память о жертвах геноцида. ФАН-ТВ

Напомним, трагические события начались ровно 105 лет назад. Тогда, 24 апреля 1915 года, начались массовые аресты представителей армянских элит, за которыми последовали массовая резня и депортация армян. Жертвами гонений стали 1,5 млн человек. Сожжено и разрушено 60 городов и 2500 сел.

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