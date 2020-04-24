Ереван озарился тысячами огней в память о жертвах геноцида. ФАН-ТВ

Небо над Ереваном озарил световой столб и вспышки тысяч огней. Таким образом жители столицы Армении объединились ради памятной акции, приуроченной ко Дню памяти Геноцида армян.

Центральной точкой торжеств стал Мемориальный комплекс, который направил в небо 12 голубых лучей. Каждый из них символизировал одну из провинций Османской империи, в которой пострадали армяне. Кроме того, самоизоляция не помешала жителям столицы также поучаствовать в акции: они светили фонариками из окон своих домов.

Напомним, трагические события начались ровно 105 лет назад. Тогда, 24 апреля 1915 года, начались массовые аресты представителей армянских элит, за которыми последовали массовая резня и депортация армян. Жертвами гонений стали 1,5 млн человек. Сожжено и разрушено 60 городов и 2500 сел.