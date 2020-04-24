Алиханов смягчил режим самоизоляции в Калининградской области

Калининград, 24 апреля. Непродовольственные магазины заработают в Калининградской области с 29 апреля, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Губернатор принял участие в заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. Он сообщил, что с 29 апреля откроются непродовольственные магазины, а с 4 мая — салоны красоты.

«Принцип следующий: работа того, что не запрещено в постановлении, то разрешено. Те учреждения, которые не именованы как закрытые, подразумевается, что они могут работать», — пояснил Алиханов.

Глава Калининградской области добавил, что предприниматели не могут рассчитывать на свободу действий. В постановлении правительства региона будут указаны необходимые эпидемиологические нормы, которые следует соблюдать.

Для каждого вида бизнеса разработают отдельные рекомендации, чтобы не допустить распространение коронавируса. Режим самоизоляции будет обязательным только для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

По данным на 24 апреля, в Калининградской области зафиксировано 189 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 48 человек, скончался один пациент с коронавирусом.

Ранее аналогичное решение приняли власти Крыма. На полуострове с 1 мая заработают автомастерские, точки ремонта компьютеров, парикмахерские, точки продаж сантехники и строительных материалов.