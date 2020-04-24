Москва, 24 апреля. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заразился коронавирусной инфекцией. В настоящее время состояния Дионисия стабильное. Митрополит находится на лечении в стационаре.

«У него диагноза коронавирусная инфекция - начальная стадия. Актуальное состояние здоровья владыки не вызывает опасений», — сообщил представитель рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях эпидемии коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 68 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 615 человек скончались. Более пяти тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.