Москва, 24 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров в условиях пандемии коронавируса самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова в эфире «Эха Москвы».

«Он самоизолировался на работе, как и мы все. Мы, конечно, приезжаем домой ночевать, переодеваться, приходить в себя. Мы полностью сидим на Смоленской площади, выходим онлайн», — сказала российский дипломат.

По ее словам, начали проходить не только телефонные разговоры и переговоры на уровне министра, но и многосторонние переговоры. Со следующей недели ожидаются новые видеоформаты переговоров на уровне министра, добавила представитель МИД РФ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в середине марта о пандемии. На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом превысило 2,7 млн человек. Победить болезнь смогли свыше 744 тыс. человек, от инфекции скончались 190 тыс.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России по состоянию на 24 апреля у 68 622 была выявлена коронавирусная инфекция, более пяти тысяч человек выздоровели, 615 скончались.

Китайские власти считают, что к созданию нового типа коронавируса причастны США. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин сообщил, что смертоносный вирус был разработан в американской лаборатории пять лет назад.