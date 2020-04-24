Антонов создал в своем доме десятилетний запас вина

Москва, 24 апреля. Друг музыканта Юрия Антонова рассказал, что в доме у известного певца и композитора есть огромный запас вина, которого хватит минимум на десять лет.

«Я видел — шикарнейшее вино! Не для понтов, а для реальной жизни. Он в своем доме может прожить еще 100 лет», — заявил Андрей Ковалев.

Знаменитый артист действительно коллекционирует вино. В Instagram-аккаунте Антонова можно увидеть фото, на котором в ряд выставлены шесть бутылок любимых экземпляров.

В профиле музыканта в социальной сети также снимок, где счастливый музыкант по-хозяйски стоит за столом с разными сортами спиртного.

«Не знаю, за что взяться…!» — шутливо подписал фотографию композитор.

Сам Антонов завидные запасы не афиширует. Он также не рассказывает в Instagram о своем времяпрепровождении в период вынужденной изоляции, как это делают многие другие звезды. На своей странице певец публикует лишь архивные снимки, на которых запечатлены ценные для него моменты.

По словам Ковалева, в свое время музыкант скопил неплохие сбережения. Кроме того, он регулярно получает авторские отчисления. Поэтому даже в этот непростой период звезда отечественной эстрады не бедствует.

Ранее Антонов прокомментировал пение с балконов во время карантина. По мнению артиста, россияне могут последовать примеру итальянцев и начать коллективное пение из своих квартир, когда устанут сидеть в изоляции. Он отметил, что граждане РФ — «народ мелодичный, любит повеселиться как никто в мире», передает телеканал «360»