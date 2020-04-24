Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в барах в жилых домах

Москва, 24 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Розничная продажа алкогольной продукции <…> в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах <...>, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров», — говорится в законе.

Уточняется, что площадь заведения будет определяться на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. Также в законе говорится, что субъекты РФ имеют право установить дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в барах и кафе, расположенных в жилых домах, или полностью запретить разлив спиртного в таких заведениях.

Ранее в Свврдловской области ограничили время продажи алкоголя. Теперь торговать спиртным в регионе можно с 10.00 до 19.00, хотя раньше купить алкогольные напитки можно было до 23.00. А власти Псковской области ввели временный запрет на разлив пива и других слабоалкогольных напитков в потребительскую тару из-за распространения коронавируса. Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что такое решение связано с многочисленными жалобами на несоблюдение «наливайками» требований санитарно-эпидемиологической безопасности.