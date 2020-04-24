Ургант придумал новые праздники для россиян в режиме самоизоляции

Москва, 24 апреля. Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант вдохновился периодом самоизоляции и придумал для россиян новые праздники. По его словам, нужно полмесяца, проведенные в заточении, отмечать значком «серебряной самоизоляции», а четыре недели — «золотой».

При этом Ургант считает, что следует отмечать девять дней с момента ожидания курьерской доставки продуктов из магазина. Некоторые придуманные праздники телеведущий назвал именами людей. Он использовал имена первого президента РФ Бориса Ельцина, рэпера Джигана, актера Игоря Верника и футболиста Александра Кокорина.

«Есть Ельцин-день — когда глава семьи может сказать: «Я устал, я ухожу», но при этом никуда не уходит», — пошутил он.

Кроме того, по мнению Урганта, россиянам нужно отмечать «Верниково воскресенье»: если завтра понедельник, но никуда идти не надо.

«Джиганов день — это когда ты набрался смелости и решил себя побрить сам», — вспомнил про известного рэпера Ургант.

Как пишет «Телепрограмма», день окончания режима самоизоляции Ургант предложил назвать «Кокорин-Спас».

Ранее Ургант в шутку назвал матерей «самой пострадавшей» от COVID-19 категорией россиян. По его словам, вирус ударило по матерям, которые круглые сутки дома с детьми и вынуждены контролировать их обучение. Он также отметил, что некоторым старшеклассникам теперь можно вообще не учиться, а получить «престижную» профессию курьера.