Эпидемия коронавируса вызвала ажиотажный спрос на секс-куклы

Москва, 24 апреля. Эпидемия коронавируса и связанный с нею карантин вызвали ажиотажный спрос на секс-куклы. Об этом в пятницу рассказала основательница компании Sex Doll Genie Джанет Стивенсен.

По ее словам, в феврале-марте спрос на секс-куклы у мужчин вырос на 52%, у женщин — на 16%. За первые две недели апреля покупатели приобрели на 33,2% больше секс-кукол, чем за весь апрель. Стивенсен назвала это настоящей революцией на рынке секс-игрушек. Это объясняется вынужденной самоизоляцией, которая побуждает к сексуальным экспериментам не только одиноких людей, но и пары.

По словам сексологов, развитие секс-индустрии способствует раскрепощению человека и преодолению своих комплексов, однако в то же самое время представляет угрозу. Ученые обратили внимание на то, что секс-куклы могут нанести серьезный урон психике человека и в особенности ребенка.

Если ребенок найдет в шкафу у родителей такое изделие, он начнет искать этому объяснение и вполне может прийти к выводу, что один из его родителей решил заменить другого игрушкой.

Добавим также, что в 2018 году в России открылся первый легальный публичный дом, где вместо женщин «работают» секс-куклы. Устройства снабжены подогревом имеют искусственный интеллект и могут совершать механические движения.

Это заведение тут же стало предметом споров. Депутат Госдумы Виталий Милонов, который позиционируют себя как борца за традиционные ценности, сразу же пригрозил, что нагрянет в публичной дом с проверкой, прихватив с собой бойцов ММА.