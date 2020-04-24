Агила Салех и Халифа Хафтар обратились к народу Ливии с планом примирения

Пока Правительство национального согласия Ливии отвергает одну мирную инициативу за другой — Палата представителей и Ливийская национальная армия выступили с предложениями об урегулировании кризиса, результаты которых устроили бы всех ливийцев, а также соответствовали бы берлинским соглашениям.

Председатель Палаты представителей Агила Салех и командующий ЛНА Халифа Хафтар сошлись во мнении, что для создания гражданского государства в Ливии, жителям страны необходимо определить посредством голосования состав нового Президентского совета, который будет руководить страной в последующий период. Они указали на неспособность действующего режима во главе с Файезом Сарраджем урегулировать кризис мирным путем. Напротив, события последних дней показали, что Правительство национального согласия поддерживает состояние хаоса в государстве, инициируя интервенцию в Ливию других стран, а также захват западных городов боевиками международных террористических организаций.

«Президентский совет ПНС гордится созданной им террористической ситуацией в Сурмане и Сабрате, что подтверждает то, что Президентский совет — предатель и вступил в заговор против родины», — заявил Халифа Хафтар, напомнив о появлении в захваченных триполитанским «правительством» городах террористов из «Аль-Каиды»1 и ИГ1.

Чтобы переломить эту ситуацию и вернуть страну на путь урегулирования, Палата представителей и ЛНА предлагают трем регионам Ливии — Триполитании, Феццану и Киренаике — провести тайное голосование при посредничестве ООН и избрать в Президентский совет, состоящий из председателя и двух заместителей, своих представителей. После этого новый Президентский совет изберет премьер-министра и его заместителей для формирования нового состава правительства, список которого будет представлен Палате представителей для одобрения.

«Такой поворот для населения Ливии является необходимым общенациональным требованием по спасению страны и возвращению ее на путь строительства государственности на основе равенства и справедливости», — считает Агила Салех.

Следующий пункт разрешения кризиса — ливийский парламент предлагает создать комиссию по составлению конституции страны, в соответствии с которой будут проведены парламентские и президентские выборы. При этом Палата представителей заявила о необходимости контртеррористической операции ЛНА.

«ЛНА выполняет свой долг по защите страны и ее безопасности, ни в какой мере нельзя ей в этом препятствовать», — отметил Салех.

Обозначенные ливийским парламентом этапы урегулирования фактически являются продолжением реализации мирных инициатив ООН. Напомним, что базовым документом по урегулированию ливийского кризиса были Схиратские соглашения 2015 года. Они не были в полной мере реализованы по причине того, что созданный ООН орган управления — Правительство национального согласия — фактически узурпировал власть, не проведя своевременно выборов и не создав конституцию страны, что спровоцировало новый виток кризиса. Сейчас по итогам проведенных переговоров на международном уровне в Москве и Берлине соглашения были доработаны. Ключевым стало то, что теперь в голосовании примут участие все граждане страны. Это будет способствовать нормализации ситуации, возрождению гражданского общества и не позволит внешним силам волюнтаристски поставить главу государства, как это было при назначении председателем нынешнего Президентского совета и премьер-министром Файеза Сарраджа, который получил свой пост без выборов, благодаря поддержке извне.

1 Организация запрещена на территории РФ.